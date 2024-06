„Ich bin bereit“: Solet spricht über Bayern-Wechsel

Innenverteidiger Oumar Solet (24) fühlt sich vom Interesse des FC Bayern geschmeichelt. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Abwehrspieler in Diensten von RB Salzburg: „Ich war sehr überrascht, als ich das gehört habe. Aber natürlich fühlt es sich großartig an. Wichtig ist aber, dass ich jetzt nicht abhebe und weiter bodenständig bleibe. Nur so kann ich in meiner Karriere viel erreichen.“

Der bis 2025 vertraglich gebundene Franzose würde sich einen Wechsel nach München durchaus zutrauen:„Ja, ich bin bereit. Ich will meinen Traum leben und alles dafür tun. Ich denke, ich habe in Salzburg gezeigt, dass ich auch auf hohem Niveau spielen kann.“ Nach FT-Infos hat sich Solet nicht nur in den Fokus des Rekordmeisters gespielt: Auch der VfL Wolfsburg, die AS Rom und West Ham United bekunden Interesse.