Werder: Fritz äußert sich zu möglichen Abgängen

Clemens Fritz, Leiter der Scoutingabteilung und des Lizenzbereichs bei Werder Bremen, will mögliche Abgänge im Wintertransferfenster nicht ausschließen. „Wir haben immer gesagt, dass wir uns bei seriösen Angeboten nicht verschließen“, so Fritz in Medienrunde am heutigen Mittwoch. „Aktuell ist es aber sehr ruhig und solche Angebote sind bei uns noch nicht eingegangen“, ließ der 40-Jährige jedoch durchblicken, dass zumindest momentan noch nichts Konkreteres vorliegt.

Zuletzt machten lose Gerüchte die Runde, dass Yuya Osako (30) in seine japanische Heimat zurückkehren könnte. Ein Abschied des wiedergenesenen Milot Rashica (24) ist ebenfalls nicht vom Tisch. Sollte sich aufgrund eines Abgangs eine Lücke im Kader auftun, könnte Werder auch selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden, wie Sportchef Frank Baumann kürzlich verlauten ließ.