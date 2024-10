Werder: Njinmah auf dem Weg

Beim SV Werder Bremen ist man guter Dinge, dass Justin Njinmah (23) zeitnah ins Training zurückkehren kann. „Wir arbeiten daran, und Justin macht gute Fortschritte. Er steht noch nicht wieder auf dem Platz, aber es geht voran“, zitiert die ‚DeichStube‘ Leiter Profifußball Peter Niemeyer. Allerdings lasse sich „noch keine verlässliche Aussage treffen“, ob Njinmah beim Auswärtsspiel am 20. Oktober gegen den VfL Wolfsburg wieder auflaufen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Njinmah hatte sich beim 2:1-Erfolg in Mainz Mitte September nach einem Foul von Dominik Kohr (30) eine Bänderverleztzung zugezogen. Seine brachiale Geschwindigkeit fehlt den Bremern in der Offensive. Das wurde vor allem beim gestrigen 0:1 gegen ebenfalls nicht überzeugende Freiburger sichtbar. „Ich bin auf dem besten Weg und hoffe, dass es so weitergeht“, sagte Njinmah bei ‚Sky‘.