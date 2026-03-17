Frankfurt verlängert mit Doumbia

Fousseny Doumbia bleibt Eintracht Frankfurt erhalten. Wie die Adlerträger offiziell verkünden, verlängert der 21-Jährige seinen Vertrag bis 2029. Der Defensivakteur bestritt bislang 81 Pflichtspiele für die Nachwuchsmannschaften der SGE. Auf seinen ersten Profieinsatz wartet er noch, steht allerdings schon regelmäßig im Kader.

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Doumbia war im Sommer 2022 aus der U17 von 1860 München in die Mainmetropole gewechselt und soll dort nun behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Sportdirektor Timmo Hardung zeigt sich begeistert von der Vertragsverlängerung des malischen U20-Nationalspielers: „Fousseny hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Seine Leistungen im Nachwuchsbereich und die Eindrücke im Profitraining zeigen deutlich, welches Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns, dass er seinen Weg weiterhin bei der Eintracht gehen wird.“