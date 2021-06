VfB scoutet Dänemark-Juwel Faghir

Der VfB Stuttgart hat offenbar ein neues Sturmjuwel aus Dänemark im Blick. Dem Podcast ‚Transfervinduet‘ (dt.: Transferfenster) der dänischen Zeitung ‚BT‘ ist zu entnehmen, dass die Schwaben ein Auge auf den 17-jährigen Wahid Faghir geworfen haben. Schon mehrfach seien VfB-Scouts bei Spielen vom Vejle Boldklub zugegen gewesen, um das Sturmtalent unter die Lupe zu nehmen. Auch Atalanta Bergamo und der FC Villarreal sollen schon vorbeigeschaut haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Youngster spielt in Dänemark bereits in der ersten Liga. Faghir kam in der abgelaufenen Saison in 22 Partien zum Einsatz, erzielte fünf Tore und gab zwei Assists. Bei der U21-Europameisterschaft traf er im Viertelfinale gegen Deutschland zum zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer. Am Ende siegten der DFB-Nachwuchs im Elfmeterschießen.