Flügelpower für Gladbach: Toptalent Durdov im Anflug

Wenn bei Borussia Mönchengladbach Franck Honorat wegbricht, fehlt den Fohlen die Durchschlagskraft in der Offensive. Der 28-Jährige ist auf seiner rechten Außenbahn quasi unersetzbar. Der Franzose ist unter Trainer Gerardo Seoane ein Schlüsselspieler, der mit seinem Tempo für Tiefe sorgt und dazu Mittelstürmer Tim Kleindienst regelmäßig mit Flanken füttert. Das Problem: Honorats Krankenakte, die auch in dieser Saison nicht gerade kurz ist.

Auch aufgrund fehlender verlässlicher Alternativen im Kader war die Verpflichtung eines Honorat-Ersatzes schon im Winter ein Thema bei der Borussia. Nun scheint der Bundesligist zumindest mit Blick auf den Sommer die Baustelle vorzeitig zu schließen. Denn die Fohlen haben ein Mittelfeld-Talent aus Kroatien an der Angel. Wie die kroatische Nachrichtenseite ‚index.hr‘ berichtet, zeigen die Gladbacher großes Interesse an Bruno Durdov von Hajduk Split.

Demnach arbeitet der Bundesligist unter Hochdruck an der Verpflichtung des 17-Jährigen, der noch bis 2027 unter Vertrag steht. Die derzeitigen Verhandlungen seien intensiv, sogar in dieser Woche könnte der Deal noch zum Abschluss gebracht werden. In welcher Höhe sich die Klubs über eine Ablöse einigen könnten, lässt der Bericht aus. Noch im Januar war der FC Brügge mit einem Angebot über fünf Millionen Euro für den talentierten Rechtsaußen gescheitert. Durdov zählt in seiner Heimat zu den größten Nachwuchstalenten auf seiner Position.

Spielertyp Saka

Der ‚Guardian‘ hatte den Youngster im Oktober in seine Liste der „Next Generation“ aufgenommen, der besten 60 Talente unter 18 Jahren im Weltfußball. Verglichen wird der Rechtsfuß mit seiner Spielweise auf der rechten Außenbahn mit Arsenal-Profi Bukayo Saka.

Für Split erzielte Durdov in bisher 22 Einsätzen drei Treffer und wurde im September im Alter von 16 Jahren und neun Monaten zweitjüngster Torschütze der Klubgeschichte. Für die kroatische U19-Nationalmannschaft traf er gleich bei seinem Debüt im November und legte noch einen Treffer auf. Ein echtes Juwel also, das sich die Borussia in den kommenden Tagen schon sichern könnte.