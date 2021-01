Riether: „Kolasinac tut uns in allen Bereichen gut“

Sascha Riether ist überzeugt, dass sich der Transfer von Sead Kolasinac (27) positiv auf Schalke 04 auswirkt. „Sead tut uns in allen Bereichen gut. Seo lebt Schalke“, freut sich der Lizenzspielerchef gegenüber ‚Sport1‘, „er reißt jeden einzelnen mit seiner unfassbaren Energie mit. Er spricht viel mit den Jungs und fordert von sich und ihnen viel ein. Er ist im Kampf um den Klassenerhalt ein ganz wichtiger Baustein für uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Amine Harit (23), der beim 4:0-Sieg am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim an allen Treffern beteiligt war, wirkt sich der Trainer-Wechsel positiv aus: „Amine ist sicherlich ein Gewinner des Trainer-Wechsels. Christian Gross weiß, wie er ihn anpacken muss. Amine kriegt die volle Unterstützung. Wir hoffen, dass er seine starke Leistung vom Wochenende in den kommenden Spielen bestätigen kann. Er ist ein herausragender Spieler, der den Unterschied machen kann.“