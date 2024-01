Copado verlässt die Bayern

Lucas Copado geht den nächsten Karriereschritt. Der FC Bayern vermeldet offiziell, dass der 20-jährige Mittelstürmer in die erste österreichische Liga transferiert wird. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler unterschreibt beim LASK einen Vertrag bis 2028. In der aktuellen Spielzeit sammelte er für Bayerns Zweitvertretung 15 Torbeteiligungen (zehn Tore, fünf Assists) in 17 Einsätzen.

Campus-Chef Jochen Sauer erklärt: „Lucas wurde seit 2016 beim FC Bayern ausgebildet und hat sich in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Wir bedanken uns bei ihm für seinen langjährigen Einsatz. Für seine neue Herausforderung beim LASK wünschen wir ihm nur das Beste. Wir werden seinen Weg interessiert weiterverfolgen.“