VfL Bochum: Bundesliga-Konkurrent wollte Broschinski

Union Berlin arbeitete im vergangenen Transferfenster an der Verpflichtung von Stürmer Moritz Broschinski. Wie ‚Sky‘ berichtet, bestand sogar eine Einigung zwischen den Eisernen und dem 23-Jährigen über eine Zusammenarbeit. Einzig der VfL Bochum sträubte sich gegen einen Transfer und lehnte das Angebot in Höhe von vier Millionen Euro ab, da man keinen gleichwertigen Ersatz in der Hinterhand hatte.

Broschinski war im Januar 2023 für eine niedrige sechsstellige Ablöse von Borussia Dortmund II zum VfL gewechselt und besitzt ein Arbeitspapier bis 2026. In 43 Einsätzen für Bochum kommt der Rechtsfuß auf vier Tore und vier Vorlagen.