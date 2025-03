Spurs: Zwei Trainer-Kandidaten im Visier

Bei Tottenham Hotspur bereitet man sich auf das potenzielle Szenario einer Trainerentlassung vor. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Spurs für den Fall einer Trennung von Chefcoach Ange Postecoglou bereits zwei Nachfolgekandidaten von der direkten Konkurrenz im Visier. So sollen Marco Silva (FC Fulham) und Andoni Iraola (AFC Bournemouth) weit oben auf Tottenhams Liste stehen.

Für Postecoglou und die Spurs läuft es in dieser Saison nicht nach Plan. In der Premier League rangiert man auf einem enttäuschenden 14. Platz, im FA Cup war in der 4. Runde gegen Aston Villa (1:2) Schluss. Immerhin in der Europa League mischen die Londoner noch mit, treffen dort im Viertelfinale auf Eintracht Frankfurt.