Aus privaten Gründen: Halstenberg fällt aus

RB Leipzig muss am kommenden Spieltag gegen Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) auf Marcel Halstenberg verzichten. Trainer Julian Nagelsmann verkündete auf der heutigen Pressekonferenz, der 29-Jährige werde „aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. Er wird am Freitag einer Trauerfeier in Hannover beiwohnen. Wir wollen ihm anschließend etwas Ruhe gönnen.“ Halstenberg ist unter Nagelsmann gesetzt, stand in dieser Saison in fünf von sechs Pflichtspielen in der Startformation.

Über den Gegner aus Berlin sagte der RB-Coach: „Bruno Labbadia hat Hertha BSC in Sachen Körperlichkeit entwickelt. Das Team ist extrem robust. Sie probieren den Gegner häufig und frühzeitig in ihrem Rhythmus und ihren Abläufen zu stören. Auch wenn der Saisonstart nicht gut verlief, haben sie eine sehr gute Mannschaft mit top Einzelspielern.“