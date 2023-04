Guirassy: „Gibt einen Austausch“

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart lässt seine Zukunft offen. „Bezüglich meiner Zukunft gibt es einen guten Austausch, mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen“, verrät der Mittelstürmer gegenüber dem ‚kicker‘. „Mein Fokus liegt auf der aktuellen Situation. Wir wollen unbedingt in der Bundesliga bleiben. Ich bin davon überzeugt“, fügt der 27-Jährige hinzu.

Guirassy ist bis Ende der Saison von Stade Rennes ausgeliehen. Die Schwaben verfügen über eine Kaufoption in Höhe von kolportierten zwölf Millionen Euro, die nur in Zustimmung mit Guirassy gezogen werden kann. Zudem fordert der Torjäger, der in der laufenden Saison schon siebenmal traf, eine Gehaltserhöhung. Für den VfB ein üppiges Gesamtpaket, das nur im Falle des Klassenerhalts zu stemmen wäre.

