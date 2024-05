Sommer-Transfer: Beste hat eine Tendenz

Jan-Niklas Beste würde offenbar am liebsten in Deutschland bleiben. ‚Sky‘ berichtet, dass der Offensivakteur des 1. FC Heidenheim einen Klubwechsel innerhalb der Bundesliga bevorzugt. Noch hält die Heidenheimer Ligakonkurrenz dem Bezahlsender zufolge aber die Füße still.

Deutlich intensiver sind aktuell die Bemühungen ausländischer Vereine. Besiktas, der FC Everton, der AC Florenz und der FC Genua zeigen Interesse an Beste. Mit erstgenanntem Süper Lig-Verein soll es bereits zu einem Beratertreffen gekommen sein. Heidenheim schwebt eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro für den noch bis 2025 gebundenen Leistungsträger vor.