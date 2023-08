M’gladbach: Kommt der Koné-Nachfolger aus England?

Manu Koné sollte bei Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer der Spieler werden, der mit seinem Transfer die Vereinskassen füllt und die Kaderplanung noch einmal richtig ankurbelt. Doch der französische Mittelfeldspieler verletzte sich bei der U21-Europameisterschaft am Knie und fällt länger aus. Mit einer Rückkehr ist erst nach der Länderspielpause Mitte September zu rechnen.

Das heißt, dass Koné über den Deadline Day hinaus nicht einsatzfähig sein wird. Die Chance, dass es noch zu einem Verkauf des 22-Jährigen kommt, wird dadurch nicht größer. Doch auf dem Transfermarkt hat man sicherlich schon verrücktere Dinge erlebt. Das scheinen die Gladbacher offenbar auch so zu sehen. Der Bundesligist bereitet sich der ‚L’Équipe‘ zufolge auf den Abschied von Koné vor.

Die französische Sporttageszeitung berichtet, dass im Transferfall der 22-jährige Malier Boubacar Traoré der Wunschspieler der Fohlen ist. Der Sechser ist noch langfristig an die Wolverhampton Wanderers gebunden, die Erwartung ist aber, dass der Premier League-Klub seinem Spieler keine Steine in den Weg legen würde.

Lange Verletzungspause

Traoré war vor einem Jahr auf Leihbasis vom FC Metz zu den Wolves gewechselt, in diesem Sommer griff eine Kaufpflicht über elf Millionen Euro. Auf dem Platz stand der U23-Nationalspieler in dieser Saison aber noch nicht.

In seiner ersten Premier League-Spielzeit hatte sich Traoré zwischenzeitlich in der ersten Elf von Wolverhampton festgespielt, verletzte sich dann aber schwer an der Leiste. Erst zum Saisonende gab er sein Comeback. Insgesamt standen zehn Einsätze in Englands Topliga zu Buche.