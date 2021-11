Medien: Witsel offen für Juve-Wechsel

Axel Witsel kann sich offenbar einen Winterwechsel zu Juventus Turin vorstellen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der 32-Jährige einem Transfer in die Serie A „nicht abgeneigt“. Juve war schon im Sommer an Witsel dran. Dessen BVB-Vertrag, vergütet mit neun Millionen Euro pro Jahr, läuft am Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund für Witsels Wechselgedanken sei die Konkurrenzsituation im Dortmunder Mittelfeld. Zwar ist der Belgier aktuell gesetzt, mit Emre Can (27) und Mahmoud Dahoud (25) arbeiten aber zwei Spieler an ihrem Comeback, Jude Bellingham (18) ist ohnehin gesetzt.