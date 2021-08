Tottenham holt Sarr

Tottenham Hotspur sichert sich ein vielversprechendes Talent aus der Ligue 1. Wie die Spurs offiziell bekanntgeben, wechselt der 18-jährige Pape Sarr vom FC Metz nach London. Der Mittelfeldspieler wird umgehend für eine Spielzeit zurück nach Metz verliehen, über die Vertragslänge bei den Spurs macht der Klub keine Angaben. Inklusive Boni werden nach FT-Informationen bis zu 30 Millionen Euro Ablöse fällig.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Sarr aus der senegalesischen Fußballakademie AS Generation Foot in den Nordosten Frankreichs. In seiner ersten Saison in der Ligue 1 avancierte der Senegalese zum Stammspieler und feierte zudem sein Debut in der Nationalmannschaft.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.



The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.