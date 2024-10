Gago soll neuer Boca Juniors-Coach werden

Die Suche nach einem neuen Trainer bei den Boca Juniors könnte zeitnah zum Erfolg führen. Wie ‚Diario Olé‘ berichtet, verhandelt der argentinische Traditionsklub mit Fernando Gago über eine mögliche Anstellung. Der 38-Jährige coacht derzeit in Mexiko die Mannschaft von Deportivo Guadalajara. Laut César Luis Merlo wurde sogar schon eine Einigung erzielt. Umgerechnet 1,8 Millionen Euro Ablöse werden per gezogener Klausel fällig, so der argentinische Journalist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit zwei Wochen stehen die Boca Juniors ohne Übungsleiter da. Ob es dem Verein aus Buenos Aires gelingt, den ehemaligen Mittelfeldspieler von Real Madrid ins La Bombonera zu lotsen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Das nächste Pflichtspiel steht am 20. Oktober auf dem Programm, dann müssen die Boca Juniors auswärts gegen Club Atlético Tigre ran – im Idealfall mit einem neuen Cheftrainer an der Seitenlinie.