Gisdol-Gerüchte: „Teil des Jobs“

Markus Gisdol behält vor der Partie in Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr), die ihn unter Umständen den Job kosten könnte, einen kühlen Kopf. „Das muss man als Bundesligatrainer aushalten können. Das ist Teil des Jobs, da gibt es nichts zu klagen“, so der Trainer des 1. FC Köln auf der heutigen Pressekonferenz auf Nachfrage, ob er Druck verspüre. Gisdol: „Ich versuche, mich in solchen Phasen noch mehr auf die Arbeit zu konzentrieren.“

Die ‚Bild‘ berichtete am heutigen Donnerstag, dass vereinsintern bereits Ex-Köln-Trainer Peter Stöger (54, aktuell Austria Wien) als möglicher Gisdol-Nachfolger diskutiert wird. „Meine Konzentration gilt Fragen wie: Spielt Dortmund gegen uns mit Dreier- oder Viererkette? Damit beschäftige ich mich, nicht mit anderen Dingen“, stellte Gisdol klar.