PSV-Talent Babadi ablösefrei: Welche Rolle spielt Frankfurt?

Für Isaac Babadi stehen entscheidende Wochen an. Der 18-jährige Offensivspieler ist vertraglich nur noch bis zum Ende der Saison an die PSV Eindhoven gebunden und könnte den Verein unter Umständen im Sommer ablösefrei verlassen. Während die PSV versucht, das Arbeitspapier mit dem Youngster zu verlängern, buhlen andere Interessen um die Gunst von Babadi.

Dazu gehört laut ‚Algemeen Dagblad‘ auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen beschäftigen sich dem Bericht zufolge mit der Verpflichtung des niederländischen U21-Nationalspielers, der zufälligerweise von einer deutschen Berateragentur vertreten wird. Neben der SGE zählt die Tageszeitung aber auch den RSC Anderlecht sowie die Eredivisie-Topklubs Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam zum Kreis der Babadi-Verehrer.

In der laufenden Saison schaffte der hochveranlagte Rechtsfuß in Eindhoven noch nicht den endgültigen Durchbruch bei den Profis. Wettbewerbsübergreifend stehen immerhin schon 13 Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft zu Buche, darunter auch eine Einwechslung in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:1). Künftig will Babadi mehr Spielpraxis auf höchstem Level bekommen. Vielleicht ja in der Bundesliga.