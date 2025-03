Überraschung: Sanches vor 10-Millionen-Transfer

Renato Sanches steht unmittelbar vor einer dauerhaften Rückkehr zu seinem Jugendklub Benfica Lissabon. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, will Benfica die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro am Ende der Saison ziehen und den 27-Jährigen damit endgültig von Paris St. Germain loseisen. Das überrascht durchaus, da der Sechser auch in seiner Heimat verletzungsgeplagt bleibt, in dieser Saison nur zwei Partien von Beginn an absolvierte und nach 15 Auftritten ohne Torbeteiligung ist.

Grund für die Festverpflichtung sei das gute Verhältnis von Sanches zu Rui Costa, Vereinslegende und Präsident der Águias. Sanches hat bei PSG zwar noch einen Vertrag bis 2027, seit seinem Wechsel vom OSC Lille nach Paris vor zweieinhalb Jahren aber keine wirkliche Perspektive. Nach Stationen in Deutschland (Bayern München), England (Swansea City), Frankreich (Lille, PSG) und Italien (AS Rom) sucht Sanches sein fußballerisches Glück wohl jetzt auch über den Sommer hinaus in seiner Geburtsstadt Lissabon.