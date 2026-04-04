Frankfurt: Der Plan mit Santos

Bei Eintracht Frankfurt plant man Kauã Santos (22) ab der kommenden Spielzeit wieder als Nummer eins ein. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge sind die Verantwortlichen von den Fähigkeiten des in der laufenden Saison oft unsicher wirkenden Brasilianers überzeugt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Santos hatte seinen Stammplatz nach einigen Patzern im Oktober an Michael Zetterer (30) verloren. Anfang des Jahres erfolgte ein erneuter Torwartwechsel, bis sich Santos Anfang März einen Innenbandriss im Knie zuzog. Die Blessur soll der Schlussmann nun vollständig auskurieren, ein Einsatz in dieser Spielzeit ist laut der ‚Bild‘ kein Thema.