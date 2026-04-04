Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Frankfurt: Der Plan mit Santos

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Michael Zetterer und Kauã Santos im Training @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt plant man Kauã Santos (22) ab der kommenden Spielzeit wieder als Nummer eins ein. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge sind die Verantwortlichen von den Fähigkeiten des in der laufenden Saison oft unsicher wirkenden Brasilianers überzeugt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Santos hatte seinen Stammplatz nach einigen Patzern im Oktober an Michael Zetterer (30) verloren. Anfang des Jahres erfolgte ein erneuter Torwartwechsel, bis sich Santos Anfang März einen Innenbandriss im Knie zuzog. Die Blessur soll der Schlussmann nun vollständig auskurieren, ein Einsatz in dieser Spielzeit ist laut der ‚Bild‘ kein Thema.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Michael Zetterer
Kaua Santos

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Michael Zetterer Michael Zetterer
Kaua Santos Kaua Santos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert