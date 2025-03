Profivertrag für Augsburger Sturmtalent

Gute Leistung wird beim FC Augsburg belohnt. Sturmhoffnung Mauro Hämmerle wird von den Fuggerstädtern mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Der 17-jährige Torjäger war bisher nur bis 2026 gebunden. Die neue Vertragslaufzeit gibt der Bundesligist nicht bekannt.

In der laufenden Spielzeit erzielte Hämmerle zehn Tore in 13 Pflichtspielen für die U19 der Augsburger. Die Wintervorbereitung absolvierte er mit der U23, in den vergangenen beiden Begegnungen der Regionalligamannschaft stand der Linksfuß in der Startformation. „Mit viel Spielzeit in der Regionalliga und gezielter individueller Förderung in unserem Talentmanagement wollen wir Mauro auf den Profifußball vorbereiten“, wird Sportdirektor Marinko Jurendic zitiert.