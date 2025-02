Erneut gescheitert: Chelsea verleiht Félix

Auch bei seinem zweiten Anlauf in London konnte sich João Félix nicht nachhaltig in der ersten Elf des FC Chelsea etablieren. Nun steht erneut ein Leihgeschäft für den 25-jährigen Portugiesen an. Bis zum Saisonende will sich Félix beim AC Mailand beweisen.

Die Rossoneri zahlen eine Leihgebühr von 5,5 Millionen Euro und übernehmen das Gehalt, eine Kaufoption gibt es nicht. Bei Chelsea steht Félix noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Der AC Milan ist für den Rechtsfuß bereits die fünfte Profistation.

2019 war Félix für die sagenhafte von 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid gewechselt. Vor zwei Jahren folgte der Schritt zu Chelsea, zunächst per Leihe. Im Sommer 2023 ging es weiter zum FC Barcelona, im vergangenen Sommer dann dauerhaft und für 52 Millionen Euro wieder zu Chelsea.