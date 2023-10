West Ham bindet Leistungsträger Bowen

Jarred Bowen bringt seine Treue zu West Ham United zu Papier. Wie die Hammers mitteilen, hat der 26-jährige Außenbahnspieler einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre noch bis 2025 gültig gewesen. Bowen befindet sich für die Londoner in blendender Verfassung. Mit fünf Ligatreffern kratzt der agile Linksfuß bereits jetzt an seiner Tormarke der Vorsaison (sechs Tore in 38 Spielen). Das Formhoch brachte dem Engländer nun die Nominierung für die anstehende Länderspielpause ein.

„Ich freue mich sehr, dass ich einen neuen langfristigen Vertrag bei West Ham unterzeichnet habe“, sagt Bowen, „jeder weiß, was dieser Verein für mich bedeutet, daher bedeutet es mir und meiner Familie sehr viel, meine Zukunft bis 2030 festzulegen. Ich habe jede Minute meiner Zeit hier geliebt. Der Sieg in der Europa Conference League in Prag war ein unglaublicher Moment, und der Siegtreffer in der letzten Minute wird mir ewig in Erinnerung bleiben.“