BVB-Gerüchte: Wagner bekennt sich zum DFB

Sandro Wagner will seinen Posten als Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft nicht räumen. Gegenüber dem ‚Spiegel‘ stellt der Assistent von Julian Nagelsmann klar: „Derzeit ist das perfekt für mich, ich kann von Top-Leuten um mich herum wahnsinnig viel mitnehmen. Die WM 2026 ist ein cooles Ziel.“

Wagner will eines Tages als Cheftrainer in der Bundesliga landen. Immer wieder wird er bei Teams aus Deutschlands höchster Spielklasse gehandelt, zuletzt auch bei Borussia Dortmund. Dort steht Nuri Sahin vor dem Aus. Verliert er am Dienstag das Champions League-Spiel beim FC Bologna, ist der Türke seinen Job los. Wagner, so viel ist nun klar, wird nicht sein Nachfolger.