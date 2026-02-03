Kiel gibt Cvjetinovic ab

Mladen Cvjetinovic (22) kehrt Holstein Kiel vorübergehend den Rücken. Nach Informationen der ‚Bild‘ konnte sich Energie Cottbus wenige Stunden vor Toresschluss leihweise die Dienste des talentierten Innenverteidigers sichern. Das Boulevardblatt beschreibt den Transfer sogar als „Sensation“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei bleibt es aber nicht: Neben Cvjetinovic hat der ‚Bild‘ zufolge auch Tolga Cigerci bei Cottbus unterschrieben. Der 33-Jährige, der in seiner Karriere 70 Bundesligaspiele für Hertha BSC und den VfL Wolfsburg absolviert hatte, soll bei den Lausitzern das fehlende Puzzlestück zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sein.