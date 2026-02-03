Menü Suche
Kiel gibt Cvjetinovic ab

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Mladen Cvjetinovic im Porträt @Maxppp

Mladen Cvjetinovic (22) kehrt Holstein Kiel vorübergehend den Rücken. Nach Informationen der ‚Bild‘ konnte sich Energie Cottbus wenige Stunden vor Toresschluss leihweise die Dienste des talentierten Innenverteidigers sichern. Das Boulevardblatt beschreibt den Transfer sogar als „Sensation“.

Dabei bleibt es aber nicht: Neben Cvjetinovic hat der ‚Bild‘ zufolge auch Tolga Cigerci bei Cottbus unterschrieben. Der 33-Jährige, der in seiner Karriere 70 Bundesligaspiele für Hertha BSC und den VfL Wolfsburg absolviert hatte, soll bei den Lausitzern das fehlende Puzzlestück zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sein.

