Chelsea verleiht Talent Humphreys nach Burnley

Bashir Humphreys wird vom FC Chelsea erneut in die Championship verliehen. Wie der FC Burnley bekanntgibt, wird der 21-Jährige ab sofort bis zum Saisonende für die Weinroten auflaufen. Es besteht zudem eine Kaufoption. Medienberichten zufolge ist diese verpflichtend und liegt in Höhe von rund 15 Millionen Euro.

Humphreys stammt aus der Chelsea-Akademie und gilt als großes Talent in der Innenverteidigung. Der dreifache englische U21-Nationalspieler wartet bisher allerdings noch auf seinen ersten Premier League-Einsatz. Für die Profis lief Humphreys bisher erst viermal in Pokalwettbewerben auf. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde der Linksfuß erst an den SC Paderborn und zuletzt an Swansea City verliehen. Der Vertrag des Defensivspielers bei Chelsea läuft noch bis 2027.