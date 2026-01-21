Dortmund will Toptalent Kaba binden

Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Toptalent Mussa Kaba vorzeitig verlängern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, laufen Gespräche mit dem 17-Jährigen über ein neues Arbeitspapier. Der defensive Mittelfeldspieler steht auch bei mehreren Topklubs aus dem In- und Ausland auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl Kaba bislang noch nicht für die Profis debütierte, ist er fest für eine tragende Rolle in der Dortmunder Zukunft vorgesehen. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2027, der BVB möchte den Teenager langfristig an den Verein binden. Neben dem deutschen U-Nationalspieler sollen auch Samuele Inácio (17) und Mathis Albert (16) im kommenden Sommer dauerhaft den Sprung in die erste Mannschaft vollziehen.