Blessin: „Das glaube ich einfach nicht“

Hält der FC St. Pauli weiter an Alexander Blessin fest? „Ich glaube nicht – und da wäre ich schon längst beim Andreas (Sportchef Bornemann, d. Red.) gewesen – dass jetzt ein Wechsel auf der Position etwas bringt. Das glaube ich einfach nicht“, gab sich der Cheftrainer selbst nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 kämpferisch.

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Aufgrund des 1:1-Remis des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg sind die Hamburger auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Aus den vergangenen acht Bundesliga-Partien holten die Kiezkicker magere drei Punkte. Am Samstag wartet auf Pauli das schwere Auswärtsspiel bei RB Leipzig, am letzten Spieltag folgt das Abstiegsduell gegen den VfL Wolfsburg. Pikant: Neben dem 1. FC Köln sollen sich ausgerechnet die Wölfe mit Blessin beschäftigen.