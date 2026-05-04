Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Blessin: „Das glaube ich einfach nicht“

von Julian Jasch
1 min.
St. Pauli-Coach Alexander Blessin wird heiß umworben. @Maxppp

Hält der FC St. Pauli weiter an Alexander Blessin fest? „Ich glaube nicht – und da wäre ich schon längst beim Andreas (Sportchef Bornemann, d. Red.) gewesen – dass jetzt ein Wechsel auf der Position etwas bringt. Das glaube ich einfach nicht“, gab sich der Cheftrainer selbst nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 kämpferisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund des 1:1-Remis des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg sind die Hamburger auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Aus den vergangenen acht Bundesliga-Partien holten die Kiezkicker magere drei Punkte. Am Samstag wartet auf Pauli das schwere Auswärtsspiel bei RB Leipzig, am letzten Spieltag folgt das Abstiegsduell gegen den VfL Wolfsburg. Pikant: Neben dem 1. FC Köln sollen sich ausgerechnet die Wölfe mit Blessin beschäftigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
St. Pauli
Alexander Blessin

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Alexander Blessin Alexander Blessin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert