Bayern verlängert mit Bärtl

Der FC Bayern geht mit Jannis Bärtl in die Zukunft. Wie die Münchner offiziell mitteilen, wurde der 19-jährige Torhüter mit „einem langfristigen Vertrag“ ausgestattet. Das Eigengewächs, das nur unterbrochen von einer Leihe zum Karslruher SC seit fast zwölf Jahren im Bayern-Nachwuchs spielt, hütete in der abgelaufenen Spielzeit 20 Mal den Kasten für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Bei den Profis stand Bärtl zweimal im Kader.

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Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, erklärt: „Jannis hat bis auf die Zeit beim KSC seine komplette Torwart-Ausbildung beim FC Bayern genossen. Er ist also ein echtes Eigengewächs. In der vergangenen Saison hat er konstante Leistungen bei den Amateuren gezeigt und war zuletzt Stammgast im Training der Profis. Wir sind zufrieden mit seiner Entwicklung und freuen uns, dass er auch die nächsten Schritte mit uns gehen möchte.“