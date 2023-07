Leicester: Vierkampf um Barnes

Die Chance, dass Harvey Barnes trotz des Abstiegs von Leicester City auch kommende Saison in der Premier League aufläuft, ist sehr hoch. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist Newcastle United im Werben um den 25-jährigen Engländer derzeit Favorit. Neben den Magpies bemühen sich dem Bericht zufolge aber auch Aston Villa, West Ham United und Tottenham Hotspur um den einmaligen Nationalspieler.

Vor zwei Monaten soll Leicester noch mehr als 50 Millionen Euro für den Offensivspieler gefordert haben. Durch den Abstieg dürften sich die Forderungen der Foxes aber deutlich reduzieren, so die englische Tageszeitung. In der Abstiegssaison lieferte Barnes in 34 Partien 13 Tore und konnte damit trotz schwacher Teamleistungen einen positiven Eindruck hinterlassen.

