Bundesliga-Interesse an Sandhausens Okoroji

Linksverteidiger Chima Okoroji könnte den SV Sandhausen im Anschluss an die Saison verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit dem 25-Jährigen. Der Linksfuß sei im Sommer ablösefrei zu haben, sollte Sandhausen in die dritte Liga absteigen. Derzeit rangiert der Klub in der zweiten Liga auf dem letzten Platz.

Auch der FC St. Pauli zeige weiterhin Interesse an Okoroji. Bereits in der vergangenen Woche hatten die ‚Kieler Nachrichten‘ den ehemaligen Nachwuchsprofi des FC Bayern mit den Kiezkickern in Verbindung gebracht. In der laufenden Spielzeit stand der Abwehrmann für Sandhausen in 14 von 25 Ligaspielen auf dem Platz.

