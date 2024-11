Gyökeres spricht über United-Gerüchte

Der Wechsel von Rúben Amorim zu Manchester United hat die Gerüchte, der Portugiese würde seinen Topstürmer Viktor Gyökeres gleich mitbringen, ins Kraut schießen lassen. Gegenüber dem schwedischen ‚Fotbollskanalen‘ hat sich der Angreifer nun geäußert. „Wahrscheinlich hat er dort schon einige Stürmer, also werden wir sehen“, scherzt der 26-Jährige und führt nachgefragt nach einem möglichen Wintertransfer aus: „Das ist nichts, worüber ich nachdenke. Natürlich will man die Saison bei Sporting zu Ende spielen. Ich fühle mich dort sehr wohl. Wir werden sehen, was die Zeit bringt.“

Seinem bisherigen Trainer trauert Gyökeres, der in laufenden Saison in 18 Spielen 23 Tore erzielen konnte, durchaus hinterher: „Es ist sehr traurig, dass er geht, wenngleich wir natürlich seine Entscheidung verstehen. Er hat mir sehr viel bedeutet, denn er hat mir diese Chance gegeben und dafür gesorgt, dass ich mich so sehr weiterentwickeln konnte.“