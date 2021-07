175 Millionen für Haaland: BVB bleibt hart

Borussia Dortmund behält seine harte Linie bei Erling Haaland (20) bei. Der Mittelstürmer steht in diesem Sommer nicht zum Verkauf, daran ändern auch die jüngsten Gerüchte um ein mögliches Mega-Angebot vom FC Chelsea nichts.

Meldungen aus der englischen Yellow Press, der Tuchel-Klub sei bereit, 175 Millionen Euro Ablöse für Haaland hinzublättern, lassen den BVB kalt. Sportdirektor Michael Zorc betont gegenüber der ‚Bild‘: „Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison.“

Erst in einem Jahr sind den Dortmundern die Hände gebunden, für den Sommer 2022 besteht dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Dem BVB gehen so zwar etliche Millionen durch die Lappen – dafür erspart man sich aber vorerst die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz, der wohl ohnehin nicht zu finden wäre. Haalands Bilanz in der Saison 2020/21: 41 Tore in 41 Pflichtspielen.