H96: Teuchert-Deal vor Abschluss

Hannover 96 steht kurz davor, Leihspieler Cedric Teuchert langfristig an den Klub zu binden. Laut der ‚Bild‘ stehen die Verhandlungen mit Schalke 04 kurz vor dem Abschluss. Bei der 1,5 Millionen Euro teuren Kaufoption gibt es einen Corona bedingten Preisnachlass. So wären lediglich 800.000 Euro für den 23-Jährigen fällig.

Sollte Hannover in der nächsten Saison die Rückkehr in die Bundesliga gelingen, zahlen die Niedersachsen eine zusätzliche Summe. Teuchert war vor der Corona-Pause ein starker Faktor für die Offensive der Roten. Fünf Treffer und drei Assists gelangen ihm in 19 Zweitligaspielen. Seit dem Neustart ist er noch torlos und saß zweimal über 90 Minuten auf der Bank.