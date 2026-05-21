Nagelsmann sortiert Adeyemi aus

Karim Adeyemi (24) von Borussia Dortmund wird die anstehende Weltmeisterschaft im Fernsehen anschauen müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Offensivspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf einer Pressekonferenz wird der DFB am heutigen Donnerstag (13 Uhr) den gesamten WM-Kader bekanntgeben. Schon im Vorfeld veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund peu à peu via Instagram die einzelnen Spieler.