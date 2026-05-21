Weltmeisterschaft
Nagelsmann sortiert Adeyemi aus
@Maxppp
Karim Adeyemi (24) von Borussia Dortmund wird die anstehende Weltmeisterschaft im Fernsehen anschauen müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Offensivspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert.
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Auf einer Pressekonferenz wird der DFB am heutigen Donnerstag (13 Uhr) den gesamten WM-Kader bekanntgeben. Schon im Vorfeld veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund peu à peu via Instagram die einzelnen Spieler.
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