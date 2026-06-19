Kieferbruch bei Posch

Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel der Österreicher gegen Jordanien (3:1) eine Verletzung zugezogen. Wie der Österreichische Fußball-Bund mitteilt, hat der 29-Jährige einen Kieferbruch erlitten. Der Verteidiger muss allerdings offenbar nicht operiert werden, sondern erhält stattdessen eine Spezialschiene, die den Heilungsverlauf unterstützen soll.

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Ob der Mainzer beim zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien (Montag, 19 Uhr) bereits wieder einsatzfähig sein wird, ist zurzeit noch ungewiss. Posch stand im Auftaktspiel noch über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.