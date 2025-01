„Familiäre Gründe“: Ito verlässt Magdeburg

Die Wege von Tatsuya Ito (27) und dem 1. FC Magdeburg trennen sich. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, kehrt der Japaner „aus familiären Gründen“ zurück in seine Heimat und schließt sich Kawasaki Frontale an. Der Offensivspieler war 2023 vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden an die Elbe gewechselt.

„Tatsu ist bereits im November nach der Geburt seines Kindes mit dem Wunsch auf uns zugekommen, aus familiären Gründen in sein Heimatland Japan nach Tokio zurückkehren zu wollen, welchem wir nun in der Transferperiode entsprochen haben“, begründet Sportgeschäftsführer Otmar Schork, „sowohl charakterlich als auch sportlich verlieren wir eine tolle Persönlichkeit. Wir wünschen ihm für die Zukunft viel Glück und Zufriedenheit sowie maximalen sportlichen Erfolg bei seinem neuen Verein Kawasaki Frontale.“