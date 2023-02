Vertrag ausgearbeitet: Thuram auf dem Sprung?

Inter Mailand überlässt im Werben um Marcus Thuram (25) nichts dem Zufall. Laut einem Bericht von ‚Calciomercato.com‘ genießt die Personalie bei den Nerazzurri absolute Priorität. Ein konkretes Vertragsangebot habe der italienische Spitzenklub bereits ausgearbeitet.

Demzufolge winken Thuram in Mailand satte zehn Millionen Euro brutto pro Jahr zuzüglich diverser Prämien. Zur Einordnung: Aufgrund steuerlicher Vorteile sind die Netto-Gehälter in der Serie A höher als beispielsweise in Deutschland.

Noch hat sich Thuram allerdings nicht zu Inter bekannt. Hoffnungen machen sich deshalb noch der FC Barcelona und auch Atlético Madrid. Vieles spricht am Ende aber dann doch für Inter, das sich laut ‚Calciomercato.com‘ insgesamt schon zwei Jahre lang um den schnellen Rechtsfuß bemüht.