Milan gibt bei Calhanoglu nicht auf

Beim AC Mailand hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Hakan Calhanoglu über den kommenden Sommer hinaus in der Modestadt zu halten. Laut Transferinsider Fabrizio Romano trafen sich Milan-Verantwortliche am heutigen Mittwoch mit dem Berater des 26-jährigen Mittelfeldspielers. Die Rossoneri sind nach wie vor an einer Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers des Freistoßspezialisten interessiert.

FT hatte Mitte Oktober berichtet, dass die Verhandlungen mit Calhanoglu sich aufgrund der Gehaltsfoderung von bis zu sieben Millionen Euro netto schwierig gestalten. Zuletzt hieß es, dass der Ex-Bundesligaprofi aufgrund der stockenden Verhandlungen zu „90 Prozent“ im Sommer ablösefrei zu Manchester United wechseln wird.