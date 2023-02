Bayern & Frankfurt an Juve-Talent Boende dran

Das, was Joseph Boende am gestrigen Abend in der UEFA Youth League ablieferte, dürfte nicht vielen Scouts gefallen haben. Der 17-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin handelte sich im Duell gegen die U19 des KRC Genk Gelb-Rot ein und musste in der 63. Minute vom Platz. Am Ende zogen die Belgier mit 4:3 nach Elfmeterschießen in die nächste Runde ein.

Am positiven Gesamteindruck des Mittelfeldtalents hat der Auftritt aber wohl nichts geändert. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, haben der FC Bayern, Eintracht Frankfurt und die AS Monaco die Fährte von Boende wieder aufgenommen. Denn der belgische U18-Nationalspieler überzeugt in der Zentrale mit gleich mehreren Qualitäten, die ihn interessant für andere Klubs machen.

Boende liebt es, den Ball mit hohem Tempo voranzutreiben. Aber auch präzise lange Bälle auf die Mitspieler zählen zu den Stärken des 1,84 Meter großen Rechtsfußes. In Juves U19 fällt der Schlaks mit seiner großen Reife und seinem gut ausgeprägten Spielverständnis auf. Während seiner Zeit im Nachwuchs des RSC Anderlecht lief Boende noch in der Innenverteidigung auf und rückte mit der Zeit ins Zentrum. Der Youngster kann also auch mehrere Positionen bekleiden.

Juve wehrt sich

Kein Wunder, dass Juventus sein Juwel, das aufgrund seiner Spielweise schon mit Ex-Juve-Profi Edgar Davids verglichen wurde, unbedingt halten möchte. Boende durfte sich während der WM-Pause beim Profiteam unter Massimiliano Allegri in zwei Freundschaftsspielen zeigen. Tavolieri zufolge arbeitet die Alte Dame daran, den aktuell bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig auszudehnen. Dem gesteigerten Interesse dürfte das jedoch keinen Abbruch tun.