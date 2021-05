Guendouzi: Ligue 1-Klub klopft an

Kehrt Mattéo Guendouzi zur kommenden Saison in die französische Heimat zurück? Einem Bericht der Regionalzeitung ‚La Provence‘ zufolge zeigt Traditionsklub Olympique Marseille Interesse an einer Leihe des nun erst einmal am Mittelfuß verletzten Ballverteilers, der für Leihklub Hertha BSC wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach aktuellem Stand kehrt Guendouzi nach der Saison zum FC Arsenal zurück. Ob er dort eine Perspektive hat, ist allerdings ungewiss – Trainer Mikel Arteta hatte dem 22-Jährigen vor einem Jahr nach dessen Fehlverhalten das Vertrauen entzogen, wodurch das Gastspiel bei der Hertha erst möglich wurde. Guendouzi würde laut ‚La Provence‘ gerne in der kommenden Saison international spielen.