Nürnberg bindet Duman

Mittelfeldspieler Taylan Duman bleibt dem 1. FC Nürnberg auch in Zukunft erhalten. Wie der Club bekanntgibt, hat der 25-Jährige sein zum Saisonende auslaufendes Arbeitspapier verlängert. In der laufenden Saison kam Duman verletzungsbedingt nur zu vier Zweitliga-Einsätzen, kommt dabei immerhin auf zwei Vorlagen. Seit Oktober laboriert der Deutsch-Türke an einem Syndesmosebandriss, zuvor fiel er mit einem Innenbandriss aus.

Sportvorstand Dieter Hecking zeigt sich erfreut, einen wichtigen Spieler gebunden zu haben: „Taylan hat eine gute Entwicklung bei uns genommen. Leider haben ihn dann Verletzungen zurückgeworfen. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt […]“ „Nach der schwierigsten Zeit meiner bisherigen Karriere, freue ich mich sehr, beim Club zu verlängern. Wir sind noch nicht fertig“, so der Rechtsfuß selbst.

