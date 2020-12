Medien: Bayer buhlt um United-Talent Williams

Bayer Leverkusen steigt offenbar ins Rennen um Brandon Williams von Manchester United ein. Dies berichtet der englische ‚Telegraph‘, dem zufolge die Werkself den 20-jährigen Außenverteidiger für „mindestens sechs Monate“ ausleihen möchte. Auch der FC Southampton hat dem Vernehmen nach seinen Hut in den Ring geworfen.

Die potenziell längerfristig geplante Leihe passt zu einem Bericht der ‚Sport Bild‘, die zuletzt andeutete, dass man bei Bayer einen für den Sommer 2021 angedachten Transfer vorziehen möchte. Da Atlético Madrid-Leihgabe Santiago Arias nach wie vor mit einem Wadenbeinbruch langfristig ausfällt, stehen Cheftrainer Peter Bosz auf der rechten Abwehrseite lediglich Mitchell Weiser (26) sowie der verletzungsanfällige Lars Bender (31) zur Verfügung.

Flexible Option für die defensive Außenbahnen

Mit Williams würde sich der Bundesligist einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler sichern, der sich bereits in der abgelaufenen Spielzeit mit wettbewerbsübergreifend 37 Pflichtspieleinsätzen bei den Red Devils für höhere Aufgaben empfehlen konnte. Seit der Verpflichtung von Alex Telles (28) im Sommer hat der englische U21-Nationalspieler jedoch einen schweren Stand unter Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer.

Vorrangig kam der Youngster in der vergangenen Saison auf der Linksverteidiger-Position zum Einsatz, kann aber als Rechtsfuß problemlos auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Mit Williams' Flexibilität hätte Leverkusen also gleich beide Seiten abgedeckt. Sollte die Leihe länger als sechs Monate dauern, hätte Bosz eine Alternative auf links in der Hinterhand, sollte Wendell (27) den Klub ein Jahr vor seinem Vertragsende 2022 verlassen.