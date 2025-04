Bayer hinterlegt Interesse an Nübel

Bayer Leverkusen beschäftigt sich auf der Suche nach einem neuen Torhüter auch mit Alexander Nübel. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sowohl der DFB-Keeper als auch dessen Stammverein Bayern München über das Interesse aus Leverkusen im Bilde. Konkret sei die Spur jedoch noch nicht.

Nübel ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen, die Bayern haben jedoch die Möglichkeit, den 28-Jährigen vorzeitig zurück zu beordern. Ob Nübel in München eine Zukunft hat, ist fraglich. Manuel Neuer (39) könnte zwar 2026 seine Karriere beenden, doch aktuell schickt sie Jonas Urbig (21) an, in die Nachfolger-Rolle zu schlüpfen.

In Leverkusen beschäftigt man sich unterdessen auch mit den Schlussmännern Stefan Ortega (32/Manchester City), Mark Flekken (31/FC Brentford) oder Noah Atubolu (22/SC Freiburg). Topkandidat ist Joan García (23) von Espanyol Barcelona. Der Spanier ist die Wunschlösung von Trainer Xabi Alonso, weckt aber auch Interesse beim FC Arsenal.