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Bundesliga

VfB: Hellstern-Abnehmer gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Florian Hellstern überzeugt in der Jugend des VfB Stuttgart @Maxppp

Holstein Kiel beschäftigt sich mit Florian Hellstern (18) vom VfB Stuttgart. Laut ‚Sky‘ denken die Störche über eine Leihe des verheißungsvollen Torhüters nach. Erst kürzlich verlängerte Hellstern im Schwabenland langfristig, zwecks Spielpraxis wird er im Sommer aber vermutlich abgegeben.

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Der deutsche U19-Nationaltorwart stand in der laufenden Spielzeit hauptsächlich für Stuttgarts Zweitvertretung in Liga drei zwischen den Pfosten. Kommende Saison will Hellstern höherklassig angreifen. In Kiel verlor Jonas Krumrey (22) seinen Stammplatz zuletzt an Timon Weiner (27), nach der Saison könnten die Karten neu gemischt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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