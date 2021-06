Arminia mit Lasme einig

Bryan Lasme befindet sich offenbar im Anflug auf Bielefeld. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist sich die Arminia mit dem 22-jährigen Flügelstürmer über einen Wechsel einig. Mit dem FC Sochaux seien nur noch finale Details zu klären. Lasme besitzt beim französischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2022.

Erst gestern berichtete die ‚Neue Westfälische‘ vom Arminia-Interesse am Rechtsfuß. Als Ablöse sei weniger als eine Million Euro im Gespräch. Lasme verbuchte in der abgelaufenen Ligue 2-Saison neun Tore und zwei Assists in 32 Einsätzen. In Bielefeld soll der Franzose die Nachfolge von Eindhoven-Leihgabe Ritsu Doan antreten.