Nürnberg: Rebbe verlängert

Der 1. FC Nürnberg und Olaf Rebbe setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, wird das Arbeitspapier des 45-jährigen vorzeitig ausgedehnt. Bereits seit April 2021 ist Rebbe als Sportdirektor beim Club tätig, ist unter anderem für die Transfers, den Lizenzbereich und die Scoutingabteilung verantwortlich.

Sport-Vorstand Dieter Hecking erklärt: „Gerade auf der Position des Sportdirektors ist Kontinuität extrem wichtig. Nur so ist unter anderem aus meiner Sicht auch möglich, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen zu können. Dazu gehören genauso externe Transfers wie eine ausgeprägte Durchlässigkeit vom Nachwuchs in den Profibereich. Darüber hinaus ist es Olaf in den zurückliegenden zwei Jahren in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld gelungen, Transferüberschüsse zu erzielen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“