Nächster bitterer Abgang bei Braunschweig?

Nach Kapitän Sven Köhler (29), dessen Abschied am heutigen Montagmorgen offiziell verkündet wurde, könnte ein weiterer Profi Eintracht Braunschweig noch im Wintertransferfenster verlassen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller Zeitung‘ berichten, befindet sich Johan Gómez (24) in fortgeschrittenen Gesprächen mit MLS-Klub Chicago Fire. Der US-Amerikaner wolle zurück in seine Heimat.

Für Braunschweig kommt der variabel einsetzbare Offensivspieler, der vertraglich bis 2027 gebunden ist, in dieser Saison auf 20 Einsätze, davon 13 von Beginn an. Auch der ‚kicker‘ berichtet vom Chicago-Interesse an Gómez. Das Wechselfenster in den USA ist bis zum 26. März geöffnet, sodass die Verhandlungen noch andauern könnten.