Trabzonspor klopft bei Toprak an

Ömer Toprak könnte den SV Werder Bremen in Richtung Süper Lig verlassen. ‚En Son Haber‘ berichtet, dass Trabzonspor Interesse am 31-jährigen Innenverteidiger zeigt. Der Meldung zufolge will Toprak die Grün-Weißen nach dem Abstieg gerne verlassen.

Und auch bei Werder sei man angesichts des Gehalts in Höhe von zwei Millionen Euro gesprächsbereit, was einen Abschied betrifft. Toprak besitzt in Bremen noch einen Kontrakt bis 2023.